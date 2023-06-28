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Деякі військові після поранення отримуватимуть додаткові виплати: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Деякі військові після поранення отримуватимуть додаткові виплати: деталі
Якщо після лікування ВЛК визнає військового тимчасово непридатним, він отримуватиме 20 тис. грн/місяць
фото ілюстративне

Під час лікування після травми в госпіталі (зокрема і за кордоном) та/або відпустки для лікування поранені отримуватимуть 100 тис. грн/місяць

Військові, які після поранень є тимчасово непридатними та обмежено придатними до служби і виведені в розпорядження, будуть отримувати додаткове забезпечення на рівні 20 100 грн на місяць протягом усього часу перебування поза штатом. Відповідний закон сьогодні ухвалила Верховна Рада, передає нардепка від «Слуги народу» Анастасія Радіна.

«700 грн/місяць – саме стільки сьогодні складає виплата пораненим військовим, зарахованим у розпорядження. Перше читання законопроекту передбачало виплату у 6 тис. грн /місяць. Ми збільшили цю виплату – до 20 100 грн/місяць», – йдеться в повідомленні.

Норма працюватиме так: під час лікування після травми в госпіталі (зокрема і за кордоном) та/або відпустки для лікування поранені отримуватимуть 100 тис. грн/міс.

Якщо після лікування ВЛК визнає військового тимчасово непридатним/обмежено придатним на 6-12 місяців і його зараховують у розпорядження – такий військовий протягом двох місяців буде отримувати грошове забезпечення за останньою займаною посадою, а далі – 20 100 грн/міс на весь час перебування у розпорядженні (плюс оклад за званням та надбавку за вислугу).

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9238, який легалізує автомобілі з правим кермом в Силах оборони України.

Теги: військові Верховна Рада поранення

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