Деякі військові після поранення отримуватимуть додаткові виплати: деталі

Під час лікування після травми в госпіталі (зокрема і за кордоном) та/або відпустки для лікування поранені отримуватимуть 100 тис. грн/місяць

Військові, які після поранень є тимчасово непридатними та обмежено придатними до служби і виведені в розпорядження, будуть отримувати додаткове забезпечення на рівні 20 100 грн на місяць протягом усього часу перебування поза штатом. Відповідний закон сьогодні ухвалила Верховна Рада, передає нардепка від «Слуги народу» Анастасія Радіна.

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«700 грн/місяць – саме стільки сьогодні складає виплата пораненим військовим, зарахованим у розпорядження. Перше читання законопроекту передбачало виплату у 6 тис. грн /місяць. Ми збільшили цю виплату – до 20 100 грн/місяць», – йдеться в повідомленні.

Норма працюватиме так: під час лікування після травми в госпіталі (зокрема і за кордоном) та/або відпустки для лікування поранені отримуватимуть 100 тис. грн/міс.

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Якщо після лікування ВЛК визнає військового тимчасово непридатним/обмежено придатним на 6-12 місяців і його зараховують у розпорядження – такий військовий протягом двох місяців буде отримувати грошове забезпечення за останньою займаною посадою, а далі – 20 100 грн/міс на весь час перебування у розпорядженні (плюс оклад за званням та надбавку за вислугу).

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9238, який легалізує автомобілі з правим кермом в Силах оборони України.