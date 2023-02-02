Трагедія у Краматорську, ракети від США: головне за ніч

Вже відомо про 3 загиблих і 20 поранених у Краматорську

Триває 344-та доба повномасштабної війни Росії проти України

Росіяни поцілили у житловий будинок у Краматорську, США не заперечують проти поставок F-16 з інших країн, Росія скотилася до диктатури, а Повітрофлотський проспект у Києві закликають переназвати проспектом Європейського Союзу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 лютого.

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Трагідея у Краматорську

У середу, 1 лютого, пізно ввечері місто Краматорськ було атаковане з повітря. Російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували. На місці влучання російської ракети в житловий будинок вже знайдено 3 загиблих і 20 поранених. Це попередні дані.

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. «Єдиний спосіб зупинити російський тероризм – перемогти його. Танками. Винищувачами. Ракетами великої дальності», – написав голова держави у Twitter.

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Незабаром оголосять про поставку GLSDB

Новий пакет американської допомоги з ракетами більшої дальності може бути проголошений у п’ятницю.

Йдеться про високоточні самонаводні ракети (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), що мають дальність 150 км, що може дозволити українцям вражати цінні військові цілі в російському тилу, які раніше були поза досяжністю.

F-16 можуть потрапити в Україну

Американці все ще не готові надати Україні винищувачі F-16, але вони не заперечитимуть, якщо ці літаки ЗСУ поставлятимуть інші країни.

«США не сказали союзникам, що вони будуть проти того, щоб інші країни надсилали свої запаси F-16 в Україну», – заявили авторитетні американські посадовці. Однак, самі Штати поки не бачать необхідності у тому, аби самим поставити винищувачі українському війську.

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Росія та диктатура

Після вторгнення в Україну Росія скотилася до диктатури. Про це йдеться у дослідженні «Індекс демократії» групи Economist Intelligence Unit (EIU), аналітичного підрозділу британського журналу Economist.

«Після вторгнення в Україну (демократичні) показники Росії показали найрізкіше падіння серед усіх країн світу. Росія вже довгий час перебуває на траєкторії відходу від демократії і зараз набуває багато характерних рис диктатури», – стверджують дослідники.

Суперечки навколо Повітрофлотського проспекту в Києві

Київські активісти пропонують перейменувати столичні вулиці, які асоціюються з радянським минулим і збройними силами агресора. Повітрофлотський проспект закликають переназвати проспектом Європейського Союзу.

Відповідне звернення опублікував на своїй сторінці в Twitter колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.