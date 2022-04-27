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    Події в Україні

    Планується контрнаступ на Херсон – Кім

    Українські військові хочуть звільнення Херсона - Планується контрнаступ на Херсон – Кім
    Українські військові хочуть звільнення Херсона
    фото з відкритих джерел

    Очільник Миколаївщини розповів про варіанти наступу та оборони в регіоні

    Наступ російських військ на Миколаїв не очікується. Натомість Збройні Сили України готуються йти в контрнаступ на окупований російськими загарбниками Херсон. Про це заявив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

    «Наступ на Миколаїв не очікується. Очікується наступ на Херсон. Ми хочемо самі наступати. Ми готуємося до захисту, до поганого варіанту, якщо ми програємо на передній лінії. Ми готуємося наступати та захищатися. Ми готуємося до найгіршого сценарію завжди», – сказав він.

    Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні. Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо: хто він такий.

    До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

    Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради – ЗМІ.

    Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна Херсон окупація звільнення #stoprussia
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    Планується контрнаступ на Херсон – Кім