Планується контрнаступ на Херсон – Кім

Очільник Миколаївщини розповів про варіанти наступу та оборони в регіоні

Наступ російських військ на Миколаїв не очікується. Натомість Збройні Сили України готуються йти в контрнаступ на окупований російськими загарбниками Херсон. Про це заявив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

«Наступ на Миколаїв не очікується. Очікується наступ на Херсон. Ми хочемо самі наступати. Ми готуємося до захисту, до поганого варіанту, якщо ми програємо на передній лінії. Ми готуємося наступати та захищатися. Ми готуємося до найгіршого сценарію завжди», – сказав він.

Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні. Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо: хто він такий.

До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради – ЗМІ.

Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

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