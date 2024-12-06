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РФ зосередила на Херсонщині 300 човнів: чи є загроза форсування Дніпра

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ зосередила на Херсонщині 300 човнів: чи є загроза форсування Дніпра
У Силах оборони вважають, що провести таку складну операцію як форсування Дніпра, окупантам буде дуже-дуже складно
фото з відкритих джерел

Тактика росіян поблизу Дніпра більше схожа на розвідувально-пошукові дії

Російські окупанти зосередили на Херсонщині близько 300 човнів. Тому Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій. Про це заявив речник Сил оборони «Півдня» Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Водночас він зазначив, що наявність лише цих плавзасобів не є ознакою готовності РФ до серйозного наступу з форсуванням Дніпра в районі Херсона.

«Не можна сказати, що це якась серйозна загроза. Для наступу необхідно переправити і бойову техніку. Для цього потрібно обладнати переправу, мати якісь засоби. А триста човнів – на кожен посадять п'ять штурмовиків. Як вони будуть здійснювати ці переправи?», – розповів він.

Українські війська наразі тримають ці ділянку під вогневим контролем.

«Ворог намагається хоча би зачепитися за острівну зону. Щодня приблизно п’ять-сім штурмів, всі невдалі. Вони закінчуються втратами в особовому складі та плавзасобах», – каже Волошин.

За його словами, тактика росіян більше схожа на розвідувально-пошукові дії. – «Провести таку складну операцію як форсування водної перешкоди, ще й такої як Дніпро, дуже-дуже складно. Для цього потрібна дуже велика підготовка, яку важко приховати з сучасними засобами розвідки».

Нагадаємо, триває 1017-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України два удари чотирма ракетами, використав для ураження 599 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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Теги: Дніпро окупанти війна річка ЗСУ Херсонщина фронт

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