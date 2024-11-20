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У Білгородській області атаковано завод, який виготовляє грузові дрони для окупантів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Білгородській області атаковано завод, який виготовляє грузові дрони для окупантів
скриншот відео

Російська влада переконує, що  «жертвами» ударів начебто стали «цивільний завод»

У Білгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. 

Російські Telegram-канали ASTRA, Mash, Baza також опублікували відео з місць подій та повідомили про атаку дронів на завод компанії ЕФКО, що нібито «виробляє соуси». Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що «внаслідок падіння уламків від безпілотників на території одного з підприємств пошкоджено виробничі приміщення».

 

Теги: росія окупанти армія завод відео дрон

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