У Білгородській області атаковано завод, який виготовляє грузові дрони для окупантів

Російська влада переконує, що «жертвами» ударів начебто стали «цивільний завод»

У Білгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У Білгородській області було атаковано завод компанії «Ефко», який публічно робить харчову продукцію, але фактично ще й виготовляє грузові БпЛА, які використовують російські окупанти, - очільник ЦПД Андрій Коваленко



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Російські Telegram-канали ASTRA, Mash, Baza також опублікували відео з місць подій та повідомили про атаку дронів на завод компанії ЕФКО, що нібито «виробляє соуси». Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що «внаслідок падіння уламків від безпілотників на території одного з підприємств пошкоджено виробничі приміщення».