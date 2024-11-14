Суд переніс розгляд справи митрополита Павла, бо адвокат не підготував промову

Печерський райсуд вирішив перенести засідання на 11 грудня

Печерський районний суд Києва у середу, 13 листопада, знову переніс розгляд по суті справи митрополита Української православної церкви, колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя), якого обвинувачують у виправдовуванні російської військової агресії проти України. Про це повідомило «Суспільне».

За словами адвоката митрополита Микити Чекмана, через зайнятість в інших справах він не мав можливості підготувати промову до суду. Тому клопотав про перенесення судового засідання.

Печерський райсуд вирішив перенести засідання на 11 грудня.

Суд із серпня цього року вже кілька разів переносив розгляд по суті справи митрополита Павла. Попереднє засідання мало б відбутися 16 жовтня.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 21 серпня 2024 року переніс засідання по суті справи щодо виправдовування російської агресії митрополитом Московської церкви Павлом. Водночас суд продовжив на два місяці дію обов'язків по запобіжному заходу у вигляді застави.

Раніше Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Згодом 21 квітня Апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції.

Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Крім того, митрополит зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.

Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, зокрема клопотали про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».

До слова, Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України відмовився розголошувати інформацію про запити від Росії на обмін ієрархів та священників УПЦ МП (філія РПЦ в Україні), які перебувають під слідством.