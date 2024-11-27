Сім країн Європи запевнили, що посилять військову підтримку України: заява

Прем’єри семи європейських країн висловили відданість всеосяжному, справедливому та тривалому миру для Україні та її повній європейській та євроатлантичній інтеграції

Глави урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції за підсумками саміту у резиденції шведського прем’єра Харпсунд ухвалили спільну заяву, в якій запевнили у посиленні підтримки України найближчими місяцями. Заяву оприлюднено на сайті уряду Швеції, повідомляє Укрінформ.

«Ми посилимо підтримку України. Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, у тому числі української оборонної промисловості, і будемо інвестувати, щоб надати Україні більше боєприпасів», – підкреслюється у заяві семи європейських країн.

Прем’єри цих країн заявили про рішучість нести відповідальність за євроатлантичну безпеку з огляду на серйозні загрози і виклики та намір посилювати колективні зусилля задля гарантування безпеки «нам самим і всім наших союзників».

Лідери зауважили, що їхні країни є найбільшими донорами військової допомоги Україні на душу населення, наголосивши, що їхня підтримка не похитнеться.

«Мужність і стійкість України будуть підкріплені сильною і непохитною підтримкою наших країн, невід’ємною частиною якої є військова допомога», – запевнили вони.

Крім цього, прем’єри семи європейських країн заявили про підтримку українського Плану перемоги і висловили відданість всеосяжному, справедливому та тривалому миру для Україні та її повній європейській та євроатлантичній інтеграції.

«Ми будемо працювати разом, щоб стримувати, оскаржувати і протидіяти агресивним і вкрай конфронтаційним діям Росії, а також забезпечити її повну міжнародну відповідальність за злочин агресії», – пообіцяли лідери семи країн.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що до кінця року Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Про це він заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

20 листопада Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. Зокрема він включає бронетехніку, безпілотники та амуніцію. Зазначимо, що більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

До слова, Велика Британія спрямовує трохи більше як $9,5 млн на закупівлю ударних та розвідувальних дронів. Про це йдеться на сайті британського уряду.Кошти на дрони для України було виділено зі щорічного фонду фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів (понад $3,8 млрд).