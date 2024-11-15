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Стрілянина на Київщині за участю представника ТЦК: Сухопутні війська повідомили деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стрілянина на Київщині за участю представника ТЦК: Сухопутні війська повідомили деталі
Сухопутні війська ЗСУ повідомили нові деталі стрілянини на Київщині
фото: скріншот з відео

Наразі, за словами Сухопутних військ, всі відомі на цей час факти перевіряються

Зранку, 15 листопада, у селі Щасливе Бориспільського району на Київщині під час здійснення заходів оповіщення сталася стрілянина. Внаслідок цього ніхто не постраждав. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Що відомо про стрілянину станом на зараз?

«Відповідно до норм чинного законодавства, у Пристоличній ТГ до заходів оповіщення залучена створена для цього група оповіщення. До її складу увійшли зокрема військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Національної поліції та «Муніципальної варти» громади. Група оповіщення перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади», – йдеться у повідомленні.

Сухопутні війська зазначають, що під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Водночас пасажир цього авто вибіг з нього, вдарив працівника муніципальної варти і почав тікати.

«Працівник «Муніципальної варти», якого вдарили, – побіг за чоловіком і вистрілив з травматичної зброї. Потерпілі відсутні, чоловік втік у невідомому напрямку. Наразі всі відомі на цей час факти перевіряються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у селі Щасливе. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

Слідчі з’ясували, що інцидент стався під час перевірки документів чоловіків групою оповіщення, створеною згідно з наказом ТЦК. Під час цієї перевірки водій транспортного засобу надав документи, а його пасажир, помітивши перевірку, намагався втекти на територію підприємства.

Один із представників добровольчого формування, який був частиною цієї групи, за власною ініціативою вирішив наздогнати пасажира і здійснив два постріли у повітря.

Теги: ЗСУ стрілянина Київщина Україна ТЦК

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