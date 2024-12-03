Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення

Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну керовану ракету та 36 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 717 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

На Харківському напрямку

Наші війська відбивали шысть атак противника в районах Вовчанська та Стариці – чотири атаки відбито, два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Нескучне та Козача Лопань, застосувавши вісім КАБів.

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На Куп’янському напрямку

Противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової. Українські захисники відбили шість атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.

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На Лиманському напрямку

Із початку минуолої доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Греківка, Чернещина, Копанки, Ямполівка та Терни.

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На Сіверському напрямку

Упродовж минулої доби ворог здійснив один штурм позицій наших захисників в районі Білогорівки.

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На Краматорському напрямку

Зафіксовано чотири бойові зіткнення поблизу Григорівки та Часового Яру, які успішно відбили наші захисники.

мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка. Станом на зараз продовжуються три бойові зіткнення.

мапа: deepstatemap

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби, за підтримки бомбардувальної авіації, росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат – учора на цьому напрямку було знешкоджено понад 411 окупантів, 200 з них – безповоротно. Також знищено один автомобіль та міномет противника.

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На Курахівському напрямку

Ворог 67 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка, два боєзіткнення – продовжуються. За уточненою інформацією, знешкоджено 100 окупантів, 45 з них – безповоротно, до того ж знищено два мотоцикли та дві переносні станції радіоелектронної боротьби ворога.

мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили 40 наступальних дій неподалік Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя. П’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу. Ворог завдав авіаційного удару однією керованою бомбою в районі Андріївки.

мапа: deepstatemap

На Гуляйпільському напрямку

Ворог завдав авіаудару, задіявши штурмову авіацію по району населеного пункту Гуляй Поле.

На Придніпровському напрямку

Наші війська відбили дві атаки противника неподалік Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

мапа: deepstatemap

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1014-й день повномасштабної війни в Україні.