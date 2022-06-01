РФ зробила помилку, кинувши всі сили на Сєвєродонецьк – Інститут вивчення війни (карти)

Російські війська контролюють близько 70% Сєвєродонецька, українські війська відступають, але мають важливіші цілі

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному аналізі війни в Україні пише, що російські сили, включаючи чеченські підрозділи, контролюють до 70% Сєвєродонецька, а українська армія поступово відходить із міста.

Експерти ISW вважають, що кинувши всі сили на Сєвєродонецьк, Росія оголила інші ділянки фронту і, зокрема, створила умови для обмеженого українського наступу в Херсонській області.

Там українці тіснять російські війська на схід від річки Інгулець і зайняли населений пункт Давидів Брід (український Генштаб не повідомляв про звільнення цього населеного пункту, але повідомив про російський авіаудар, що говорить про те, що російські війська звідти вийшли).

Як повідомлялося, на півдні України російські окупанти вишукують засоби і заходи протидії контрнаступу українських сил.