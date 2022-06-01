Війна РФ проти України. Байден озвучив план дій США

Джо Байден заявив, що не тиснутиму на український уряд

Байдан назвав винних у провалі переговорів між Україною та Росією

Президент США Джо Байден заявив, що не має наміру чинити тиск на Україну, щоб Київ пішов на територіальні поступки Росії. Про це йдеться в його статті, опублікованій у The New York Times.

«Моїм принципом протягом усієї цієї кризи було «Нічого про Україну без України». Я не тиснутиму на український уряд - ні в приватному, ні в публічному порядку, щоб він йшов на будь-які територіальні поступки», – зазначив Байден.

На його думку, у провалі переговорів між Україною та Росією винна Москва, яка не припинила війну.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над зміцненням України та підтримуватимуть її зусилля щодо досягнення врегулювання конфлікту шляхом переговорів», – зазначив президент США.

Також США продовжать працювати із союзниками над антиросійськими санкціями, а також поставлятимуть Україні сучасне озброєння.

«Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над подоланням глобальної продовольчої кризи… Допоможемо нашим європейським союзникам та іншим країнам знизити їхню залежність від російського викопного палива та прискорити наш перехід до екологічно чистого енергетичного майбутнього», – сказав Байден.

При цьому президент США наголосив, що Вашингтон «не заохочує і не дозволяє Україні завдавати ударів за її межами». «Ми не хочемо затягувати війну тільки для того, щоб заподіяти біль Росії», – сказав Байден.

Як повідомлялося, США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них.