На Херсонщині окупанти підривають мости і мінують берег річки

На лінії зіткнення на Підвеннобузькому напрямку тривають бойові дії

На півдні України російські окупанти вишукують засоби і заходи протидії контрнаступу українських сил. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Так, спецпідрозділами рашистів підірвано мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки на Херсонщині.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ.

«Продовжуючи вкривати підступи до своїх позицій артилерійсько-мінометним вогнем, ворог не гребує обстрілами населених пунктів касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» та гармат ствольної далекобійної артилерії «Піон» калібром 203 мм», - йдеться в повідомленні.

В районі Добрянки на півночі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив в тил українських підрозділів. Наразившись на влучну відсіч наших стрільців, ретирувалася на вихідні позиції.

Як повідомлялося, за 97 днів війни українські військові ліквідували 30500 окупантів та знищили 174 гелікоптери ворога.