Навіщо Україні далекобійна зброя? Зеленський звернувся до США

Президент зазначив, що термінові заклики до озброєння більшої дальності – це лише захист території України

Україна не збирається робити атаки території Російської Федерації. У тому числі американськими РСЗВ. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Newsmax.

Зеленський зазначив, що термінові заклики до озброєння більшої дальності – це лише захист території України, а не напад на Росію на їхній землі, як це зробили з Україною.

«Я знаю, що люди в Сполучених Штатах або хтось у Білому домі каже, що ми можемо їх РСЗВ використовувати для атаки на Росію. Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Російській Федерації, не боремося на її території», – сказав він.

«Нас не цікавить те, що відбувається в Росії. Нас цікавить лише наша територія в Україні», – сказав він.

Крім того, наратив про те, щоб сусідні країни не входили до НАТО, – це програшна битва для Росії та Путіна, сказав Зеленський.

«Путін не може воювати з усіма одночасно», – підкреслив він.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, а кількість поранених за день перевищує кілька сотень.