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    Політика

    Навіщо Україні далекобійна зброя? Зеленський звернувся до США

    Україна не має наміру атакувати Росію, - Зеленський - Навіщо Україні далекобійна зброя? Зеленський звернувся до США
    Україна не має наміру атакувати Росію, - Зеленський
    фото: Офіс президента

    Президент зазначив, що термінові заклики до озброєння більшої дальності – це лише захист території України

    Україна не збирається робити атаки території Російської Федерації. У тому числі американськими РСЗВ. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Newsmax.

    Зеленський зазначив, що термінові заклики до озброєння більшої дальності – це лише захист території України, а не напад на Росію на їхній землі, як це зробили з Україною.

    «Я знаю, що люди в Сполучених Штатах або хтось у Білому домі каже, що ми можемо їх РСЗВ використовувати для атаки на Росію. Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Російській Федерації, не боремося на її території», – сказав він.

    «Нас не цікавить те, що відбувається в Росії. Нас цікавить лише наша територія в Україні», – сказав він.

    Крім того, наратив про те, щоб сусідні країни не входили до НАТО, – це програшна битва для Росії та Путіна, сказав Зеленський.

    «Путін не може воювати з усіма одночасно», – підкреслив він.

    До слова, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, а кількість поранених за день перевищує кілька сотень.

    Теги: росія окупанти НАТО війна путін Володимир Зеленський Україна президент озброєння окупація #stoprussia
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    Навіщо Україні далекобійна зброя? Зеленський звернувся до США