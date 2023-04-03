Ягідне: річниця визволення села, де росіяни тримали 350 заручників (фото)

Село Ягідне перебувало в окупації 28 днів

У маленькому підвалі школи села Ягідне, що на Чернігівщині, рашисти тримали у заручниках одночасно понад 367 цивільних, з них 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. ЗСУ звільнили село 3 квітня 2022 року.

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Ягідне, що за 140 км на північний захід від Києва й неподалік від Чернігова, практично межує з російським та білоруським кордонами. Там майже місяць орудували російські солдати. Увійшовши в село, вони під дулом пістолета вивели з будинків чоловіків, жінок, дітей і тримали їх у підвалі місцевої школи протягом чотирьох тижнів – 150 людей набили у кімнату площею приблизно 65 квадратних метрів.

Школа у Ягідному фото: Суспільне

Окупанти зайшли в село пізно вночі. Тому жителі однієї вулиці побачили їх 3 березня, а іншої, що подалі від лісу, – лише 4 березня. Люди згадують, що серед російських військових були і росіяни, і тувинці, і буряти. Саме останніх вони називають найжорстокішими і найнеосвіченішими. Увійшовши в село, вони під дулом пістолета вивели з будинків чоловіків, жінок, дітей і погнали всіх у підвал місцевої школи, самі ж зайняли їхні помешкання.

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150 людей жили у підвалі школи протягом окупації села фото: ВВС

Не всі з мешканців Ягідного змогли пережити окупацію. Більшість з них були людьми похилого віку.

Коли люди помирали, прибрати їхні тіла відразу було не можливо. Російські солдати не дозволяли робити це щодня. А через постійні бої на вулиці – мінометні обстріли, вибухи та стрілянину – це було небезпечно. Тому дорослі й діти жили поруч з мертвими тілами годинами, а іноді й днями, поки їх не виносили на вулицю.

Одна з кімнат підвалу, де росіяни утримували мешканців Ягідного фото: Суспільне

Людям не дозволяли виходити навіть у туалет, тому вони були змушені користуватись відрами. Людям дозволяли готувати на відкритому вогні надворі двічі на день. У селі було достатньо харчів і криниця з водою.

На стінах підвалу діти малювали малюнки, писали вірші і гімн України.

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На дверях однієї з підвальних кімнат люди почали вести імпровізований календар з датами і днями, щоб не втратити лік часу. Адже постійно було темно – все, як один день, хоча в цьому випадку – як одна страшна ніч. Календарів там було декілька.

Нелюдські умови життя витримали не всі мешканці села. На стінах та дверях підвалу люди записували імена загиблих знайомих та рідних із датами смерті. Так, за 28 днів окупації від стресу і задухи померли 11 місцевих жителів, ще семеро померли від рук окупантів. Та поховати їхні тіла російські військові тривалий час не дозволяли. Селянам доводилося годинами, а іноді й днями жити поруч з мертвими, поки їх не виносили на вулицю.

Список загиблих

На дверях зі шкільного підвалу Ягідного можна побачити напис «31 – наші прийшли». Мешканці Ягідного згадують, як останньої ночі окупанти рано зачинили ці двері. У підвалі було чути, як позиції росіян накриває артилерія, і якоїсь миті техніка на подвір’ї школи завелася.

З моменту окупації Ягідного минув рівно рік. У червні 2022 року правоохоронці оголосили підозру вісьмом військовослужбовцям ЗС РФ через смерть цивільних у Ягідному. В січні цього року повідомили про підозру ще двом російським військовим.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський побував у «підвалі смерті» в Ягідному та озвучив побажання Путіну.