Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ягідне: річниця визволення села, де росіяни тримали 350 заручників (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ягідне: річниця визволення села, де росіяни тримали 350 заручників (фото)
Мешканці села Ягідне в підвалі школи
фото з відкритих джерел

Село Ягідне перебувало в окупації 28 днів

У маленькому підвалі школи села Ягідне, що на Чернігівщині, рашисти тримали у заручниках одночасно понад 367 цивільних, з них 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. ЗСУ звільнили село 3 квітня 2022 року.

Ягідне, що за 140 км на північний захід від Києва й неподалік від Чернігова, практично межує з російським та білоруським кордонами. Там майже місяць орудували російські солдати. Увійшовши в село, вони під дулом пістолета вивели з будинків чоловіків, жінок, дітей і тримали їх у підвалі місцевої школи протягом чотирьох тижнів – 150 людей набили у кімнату площею приблизно 65 квадратних метрів.

Школа у Ягідному
Школа у Ягідному
фото: Суспільне

Окупанти зайшли в село пізно вночі. Тому жителі однієї вулиці побачили їх 3 березня, а іншої, що подалі від лісу, – лише 4 березня. Люди згадують, що серед російських військових були і росіяни, і тувинці, і буряти. Саме останніх вони називають найжорстокішими і найнеосвіченішими. Увійшовши в село, вони під дулом пістолета вивели з будинків чоловіків, жінок, дітей і погнали всіх у підвал місцевої школи, самі ж зайняли їхні помешкання.

150 людей жили у підвалі школи протягом окупації села
150 людей жили у підвалі школи протягом окупації села
фото: ВВС

Не всі з мешканців Ягідного змогли пережити окупацію. Більшість з них були людьми похилого віку.

Коли люди помирали, прибрати їхні тіла відразу було не можливо. Російські солдати не дозволяли робити це щодня. А через постійні бої на вулиці – мінометні обстріли, вибухи та стрілянину – це було небезпечно. Тому дорослі й діти жили поруч з мертвими тілами годинами, а іноді й днями, поки їх не виносили на вулицю. 

Одна з кімнат підвалу, де росіяни утримували мешканців Ягідного
Одна з кімнат підвалу, де росіяни утримували мешканців Ягідного
фото: Суспільне

Людям не дозволяли виходити навіть у туалет, тому вони були змушені користуватись відрами. Людям дозволяли готувати на відкритому вогні надворі двічі на день. У селі було достатньо харчів і криниця з водою.

На стінах підвалу діти малювали малюнки, писали вірші і гімн України.

Ягідне: річниця визволення села, де росіяни тримали 350 заручників (фото) фото 1

На дверях однієї з підвальних кімнат люди почали вести імпровізований календар з датами і днями, щоб не втратити лік часу. Адже постійно було темно – все, як один день, хоча в цьому випадку – як одна страшна ніч. Календарів там було декілька.

Ягідне: річниця визволення села, де росіяни тримали 350 заручників (фото) фото 2

Нелюдські умови життя витримали не всі мешканці села. На стінах та дверях підвалу люди записували імена загиблих знайомих та рідних із датами смерті. Так, за 28 днів окупації від стресу і задухи померли 11 місцевих жителів, ще семеро померли від рук окупантів. Та поховати їхні тіла російські військові тривалий час не дозволяли. Селянам доводилося годинами, а іноді й днями жити поруч з мертвими, поки їх не виносили на вулицю.

Ягідне: річниця визволення села, де росіяни тримали 350 заручників (фото) фото 3
Список загиблих
Список загиблих

На дверях зі шкільного підвалу Ягідного можна побачити напис «31 – наші прийшли». Мешканці Ягідного згадують, як останньої ночі окупанти рано зачинили ці двері. У підвалі було чути, як позиції росіян накриває артилерія, і якоїсь миті техніка на подвір’ї школи завелася.

З моменту окупації Ягідного минув рівно рік. У червні 2022 року правоохоронці оголосили підозру вісьмом військовослужбовцям ЗС РФ через смерть цивільних у Ягідному. В січні цього року повідомили про підозру ще двом російським військовим.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський побував у «підвалі смерті» в Ягідному та озвучив побажання Путіну.

Читайте також: 

Теги: окупація росіяни окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ракетної атаки на України 9 березня
Зеленський відреагував на нічну атаку окупантів та показав наслідки (фото)
9 березня, 10:09
Чому РФ змінила місце запуску «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил
Чому РФ змінила місце запуску «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил
6 березня, 11:12
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
10 березня, 06:17
Літак-пам'ятник МіГ-17 вважався одним із символів міста Бахмут
Окупанти знищили літак-символ Бахмута (відео)
10 березня, 15:37
У Бахмуті знищується величезна кількість окупантів
Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута
11 березня, 20:37
Під час ракетної атаки росіяни намагалися з'ясувати, чи Україна вже отримала Patriot
ЗСУ назвали одну з цілей окупантів під час останнього масового обстрілу
12 березня, 21:30
Поранений воїн провів 42 дні без їжі у підвалі під Бахмутом (відео)
Поранений воїн провів 42 дні без їжі у підвалі під Бахмутом (відео)
15 березня, 18:07
Під безперервним вогнем артилерії, авіації противника українські воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість
ЗСУ пояснили, яка доля чекає виснажених «вагнерівців» біля Бахмута
23 березня, 08:41
Генштаб назвав напрямки, де сьогодні тривають найзапекліші бої
Генштаб назвав напрямки, де сьогодні тривають найзапекліші бої
27 березня, 18:26

Події в Україні

Зеленський відвідав військовий госпіталь на Чернігівщині та вручив нагороди пораненим (відео)
Зеленський відвідав військовий госпіталь на Чернігівщині та вручив нагороди пораненим (відео)
Недопуск комісії Мінкульту в Лавру: столична поліція відкрила справу
Недопуск комісії Мінкульту в Лавру: столична поліція відкрила справу
Ягідне: річниця визволення села, де росіяни тримали 350 заручників (фото)
Ягідне: річниця визволення села, де росіяни тримали 350 заручників (фото)
Юристи вимагають позбавити Медведчука права займатися адвокатською діяльністю
Юристи вимагають позбавити Медведчука права займатися адвокатською діяльністю
На Житомирщині священник УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України (відео)
На Житомирщині священник УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України (відео)
Після пожежі в храмі на Тернопільщині вціліла лише ікона (фото)
Після пожежі в храмі на Тернопільщині вціліла лише ікона (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
22K
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
21K
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
17K
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
12K
Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці
11K
3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58
Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» – ISW
Вчора, 06:30
Квітень не поспішає дарувати сонячні промені: прогноз погоди на 2 квітня в Україні
Вчора, 05:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту