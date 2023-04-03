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Зеленський побував у «підвалі смерті» в Ягідному та озвучив побажання Путіну (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський побував у «підвалі смерті» в Ягідному та озвучив побажання Путіну (фото)
11 жителів села Ягідне померли, не витримавши нелюдських умов, ще 10-х розстріляли загарбники
фото: «Укрінформ»

Близько 400 людей жили у Ягідному до окупації і майже 370 з них побували підвалі, який облаштували окупанти

Президент України Володимир Зеленський у річницю визволення села Ягідне на Чернігівщині відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць тримали мирних жителів у заручниках. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Місцеві мешканці, і дорослі, і діти, пройшли тут катування. Я дуже дякую їм за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів, розповісти усьому світу про трагедію, яку принесла російська федерація, російські військові разом з їхнім керівництвом, з їхнім президентом», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що місцевим жителям довелося перенести страждання, катування, нелюдське ставлення. Близько 400 людей жили у Ягідному до окупації і майже 370 з них побували в цьому підвалі.

Разом із главою Української держави школу відвідали віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Також Зеленський побажав російському диктатору Володимиру Путіну пережити все те, що рік тому в окупації пережили жителі села Ягідне.

«Можу додати тільки одне: все це можу побажати президенту Росії, провести залишок свого життя у підвалі, із відром замість туалету», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 3 березня 2022 року російські загарбники увійшли в Ягідне Чернігівської області. Вони вигнали жителів з їхніх домівок і зігнали до шкільного підвалу. Загалом російські військові у підвалі школи площею 197 кв. м утримувати 367 людей, з них 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. 11 жителів села померли, не витримавши нелюдських умов, ще 10-х розстріляли загарбники.

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Теги: путін окупація Чернігівщина Володимир Зеленський

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