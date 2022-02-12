Рідкісних 50 копійок виставлено на аукціон. Чим особлива монета (фото)

Власник монети стверджує, що її реставрація не проводилася, дефектів на виробі немає

Копійка виготовлена з латуні, її вага становить 3,70 г, а діаметр малюнка – 17,7 мм

В Україні виставили на продаж рідкісну монету номіналом 50 копійок 1992 року випуску – за неї хочуть отримати $216. Про це свідчать дані онлайн-аукціону Violity.

Монета примітна тим, що середній зуб тризубця має потовщення ліворуч (брак), а на одній із грон – 4 ягоди, п'ята ж злилася з вінком. Гуртовий напис відсутній. Крім того, монету такого різновиду знаходили всього кілька разів, тому ці 50 копійок такі дорогі.

Копійка виготовлена з латуні, її вага становить 3,70 г, а діаметр малюнка – 17,7 мм.

Власник монети стверджує, що її реставрація не проводилася, дефектів на виробі немає, а стан він оцінює як відмінний. За рідкісний екземпляр хоче отримати 6000 гривень.

Монету на аукціон було виставлено 11 лютого, торги триватимуть до 14 лютого. Нині за лотом слідкує 54 особи, але ставок наразі немає.

Раніше українську монету номіналом у 50 копійок 2003 року випуску продавали за 2900 гривень ($104,5).

Нагадаємо, в Україні на аукціоні продають рідкісну монету номіналом в одну гривню, яку викарбували на заготівлі п'ятикопієчної монети.

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