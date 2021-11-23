В Україні за купюру в 100 грн дають п'ять тисяч: чим вона особлива (фото)

Гроші, на яких цифри читаються однаково зліва і справа, боністи називають «радарами»

Унікальну купюру номіналом у 100 гривень в Україні можна продати за п'ять тис. грн. Уся справа в унікальному «містичному» номері банкноти. Такий незвичайний лот виставили на сайті, де продаються різні предмети старовини.

Кожна купюра, яку друкують для грошового обороту, має свій код: серію і номер. А на цих 100 гривнях він складається з шісток: YX 6666666. Продавець з Вінницької області просить за такі гроші в 50 разів більше. Справжні боністи – колекціонери купюр – завжди перевіряють свої гаманці.

Незвичайний номер купюри – знахідка для колекціонера. До прикладу, це можуть бути цифри в порядку зростання або спадання – від одного до десяти.

Або ж повторення цифр, як у випадку, описаному вище.

А гроші, на яких цифри читаються однаково зліва і справа, боністи називають «радарами», і коштують вони чимало.

Нагадаємо, колекціонери готові платити до 10 тисяч грн за рідкісні монети номіналом у 50 копійок.

Українцям рекомендують дуже уважно придивитися до 25-копійчаних монет, які вийшли з ужитку, але все ще залишаються в домашніх скарбничках. Деякі з цих грошових знаків продають за тисячі гривень вже сьогодні, а в майбутньому їх вартість буде тільки зростати.

До слова, у Німеччині випустили монети із зображенням Меркель.