50 копійок за $100: українцям варто перевірити свої кишені
Продавець стверджує, що монету зробили для наборів, які в підсумку не випустили
Українську монету номіналом у 50 копійок 2003 року випуску продають за 2900 гривень ($104,5). Відповідний лот розміщенона профільному сайті Violity.
Власник монети з Києва стверджує, що вона зроблена з алюмінієвої бронзи, не має дефектів і не реставрувалася.
«Виготовлена для наборів 2003 року. Набори так і не випустили. В ужитку не була. Не мита, не чищена. Фото зроблено зі збільшенням», – йдеться в описі монети.
В Україні все активніше розвивається новий спосіб заробітку – нумізматика. Колекціонери готові платити десятки тисяч гривень за рідкісні монети, які, на перший погляд, нічим не відрізняються від інших.
Нагадаємо, в Україні на аукціоні продають рідкісну монету номіналом в одну гривню, яку викарбували на заготівлі п'ятикопієчної монети.
Також в Україні за купюру в 100 грн дають п'ять тисяч: чим вона особлива.
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