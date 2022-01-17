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    Економіка та фінанси

    50 копійок за $100: українцям варто перевірити свої кишені

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    Чергова монета може принести чималі гроші - 50 копійок за $100: українцям варто перевірити свої кишені
    Чергова монета може принести чималі гроші
    фото: glavcom.ua

    Продавець стверджує, що монету зробили для наборів, які в підсумку не випустили

    Українську монету номіналом у 50 копійок 2003 року випуску продають за 2900 гривень ($104,5). Відповідний лот розміщенона профільному сайті Violity.

    Власник монети з Києва стверджує, що вона зроблена з алюмінієвої бронзи, не має дефектів і не реставрувалася.

    «Виготовлена для наборів 2003 року. Набори так і не випустили. В ужитку не була. Не мита, не чищена. Фото зроблено зі збільшенням», – йдеться в описі монети.

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    50 копійок за $100: українцям варто перевірити свої кишені
    50 копійок за $100: українцям варто перевірити свої кишені
    фото: violity.com

    В Україні все активніше розвивається новий спосіб заробітку – нумізматика. Колекціонери готові платити десятки тисяч гривень за рідкісні монети, які, на перший погляд, нічим не відрізняються від інших.

    Нагадаємо, в Україні на аукціоні продають рідкісну монету номіналом в одну гривню, яку викарбували на заготівлі п'ятикопієчної монети.

    Також в Україні за купюру в 100 грн дають п'ять тисяч: чим вона особлива.

    Читайте також: В Україні з'являться «гороскопні» п'ять гривень

    Теги: гроші ціни українці Україна монета
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    50 копійок за $100: українцям варто перевірити свої кишені