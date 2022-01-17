50 копійок за $100: українцям варто перевірити свої кишені

Продавець стверджує, що монету зробили для наборів, які в підсумку не випустили

Українську монету номіналом у 50 копійок 2003 року випуску продають за 2900 гривень ($104,5). Відповідний лот розміщенона профільному сайті Violity.

Власник монети з Києва стверджує, що вона зроблена з алюмінієвої бронзи, не має дефектів і не реставрувалася.

«Виготовлена для наборів 2003 року. Набори так і не випустили. В ужитку не була. Не мита, не чищена. Фото зроблено зі збільшенням», – йдеться в описі монети.

В Україні все активніше розвивається новий спосіб заробітку – нумізматика. Колекціонери готові платити десятки тисяч гривень за рідкісні монети, які, на перший погляд, нічим не відрізняються від інших.

Нагадаємо, в Україні на аукціоні продають рідкісну монету номіналом в одну гривню, яку викарбували на заготівлі п'ятикопієчної монети.

Також в Україні за купюру в 100 грн дають п'ять тисяч: чим вона особлива.