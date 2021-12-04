Першу версію «Вікіпедії» продадуть на аукціоні

«Вікіпедія» буде представлена на торгах у форматі невзаємозамінного токена (NFT)

Виручені від продажу гроші направлять на благодійні цілі

Співзасновник «Вікіпедії» (Wikipedia) Джиммі Вейлс і аукціонний будинок Christie's виставили на аукціон перший варіант онлайн-енциклопедії, пише The Verge.

Йдеться про версію «Вікіпедії», створену 2001 року.

Як повідомляється, вона буде представлена на торгах у форматі невзаємозамінного токена (NFT) разом з iMac Strawberry, на якому вона була вперше запущена.

«Те, що ви побачите на екрані, – це те, як виглядала «Вікіпедія» в момент, коли я налаштовував програмне забезпечення», – сказав Вейлз.

За його словами, після того, як токен куплять, сторінку енциклопедії буде відкрито для публічного доступу до інтернету. Будь-хто охочий зможе її відредагувати. Однак усі зміни через п'ять хвилин зникнуть, сторінка повернеться у вихідний стан.

«Художня концепція полягає в тому, щоб повернути людей у той момент, коли я створив веб–сайт і повинен був подумати: «Боже, він такий вразливий», – зазначив Вейлз.

Торги відбудуться з 3 по 15 грудня. Виручені від продажу гроші направлять на благодійні цілі та підтримку WT.social – соцмережу Вейлса, яку він запустив у 2019 році на пожертвування.

Нагадаємо, за 2020 рік відвідуваність української «Вікіпедії» зросла на 21%. Кількість переглядів сторінок сягнула 855,1 млн. У 2019 році цей показник становив 707,5 млн переглядів. Таким чином, абсолютне річне зростання становить 148 млн переглядів.

Також словник сучасної української мови та сленгу обрав слово 2020 року. Більшість головних слів року, що минув, так чи інакше пов’язані з пандемією.