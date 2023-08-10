Рівненщина зазнала масованої атаки дронами: зруйновано нафтобазу (відео)

На нафтобазі на Дубенщині виникла масштабна пожежа

Вночі 10 серпня Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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«На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає», – розповів він.

Виникла масштабна пожежа.

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На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Коваль запевняє, що хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде.

Нагадаємо, повітряна тривога на Рівненщині була оголошена о 3:10, а відбій – о 4:22.

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Приблизно з 00:03 до 3:19 у Київській області, а також у низці північних, східних, західних та центральних областей тривала повітряна тривога через активність ворожих дронів.