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Рівненщина зазнала масованої атаки дронами: зруйновано нафтобазу (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рівненщина зазнала масованої атаки дронами: зруйновано нафтобазу (відео)
На нафтобазі на Дубенщині виникла масштабна пожежа
фото: скріншот із відео

Вночі 10 серпня Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає», – розповів він.

Виникла масштабна пожежа.

На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Коваль запевняє, що хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде.

Нагадаємо, повітряна тривога на Рівненщині була оголошена о 3:10, а відбій – о 4:22.

Приблизно з 00:03 до 3:19 у Київській області, а також у низці північних, східних, західних та центральних областей тривала повітряна тривога через активність ворожих дронів.

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