Окупанти заявили про атаку дронів на Севастополь

Окупанти звітують про знешкодження 11 безпілотників

Міноборони РФ заявляє, що вночі нібито било припинено атаку на окупований Севастополь безпілотниками.

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Російські окупанти звітують, що «поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО були знищені два БПЛА, ще дев’ять заглушені засобами радіоелектронної боротьби». Безпілотники нібито впали в акваторії Чорного моря.

Окупанти запевняють, що постраждалих та руйнувань немає.

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Кримські телеграм-канали повідомляють, що гучні вибухи було чути у Сакському районі окупованого Криму.

Як повідомлялося, у ніч на 10 серпня два безпілотники намагалися атакувати Москву, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони.

9 серпня в окупованому Криму теж пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі півострова.

Напередодні розвідка анонсувала нові сюрпризи для окупантів у Криму.