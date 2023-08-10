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Окупанти заявили про атаку дронів на Севастополь

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти заявили про атаку дронів на Севастополь
У Севастополі лунали вибухи
фото ілюстративне

Окупанти звітують про знешкодження 11 безпілотників

Міноборони РФ заявляє, що вночі нібито било припинено атаку на окупований Севастополь безпілотниками.

Російські окупанти звітують, що «поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО були знищені два БПЛА, ще дев’ять заглушені засобами радіоелектронної боротьби». Безпілотники нібито впали в акваторії Чорного моря.

Окупанти запевняють, що постраждалих та руйнувань немає.

Окупанти заявили про атаку дронів на Севастополь фото 1

Кримські телеграм-канали повідомляють, що гучні вибухи було чути у Сакському районі окупованого Криму.

Як повідомлялося, у ніч на 10 серпня два безпілотники намагалися атакувати Москву, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони.

9 серпня в окупованому Криму теж пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі півострова.

Напередодні розвідка анонсувала нові сюрпризи для окупантів у Криму.

Теги: Крим вибух росія окупанти безпілотник

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