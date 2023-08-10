На Київщині працювала ППО

Окупанти тероризують регіон безпілотниками

У Київській області зафіксовано рух ворожих дронів. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників», – йдеться в повідомленні відомства.

Влада Київщини закликала мешканців області не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що на Київщині (окрім столиці), а також у низці інших регіонів триває повітряна тривога через загрозу атаки російських безпілотників.

До слова, завершився 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.