РНБО попередила українців про нову тактику пропагандистів Кремля

Пропагандисти активно просувають тему «готовності Росії до переговорів»

Центр протидії дезінформації попередив про новий наратив, який 22 липня поширюють російські пропагандисти щодо України. Йдеться про заяву білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який заявив, що Росія готова Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

Російські ЗМІ просувають наратив, що «Росія відкрита для переговорів, питання лише в Україні». Водночас МЗС РФ говорить, що «географічні завдання» війни змінилися через постачання озброєння Україні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнює, що переговори з РФ можливі лише після поразки окупантів на полі битви, «інакше це буде знову мовою ультиматумів».

«Поширення зазначеного маніпулятивного наративу має на меті перекладання відповідальності РФ за продовження війни на Україну та її західних партнерів. Таким чином, пропаганда Росії готує інформаційне підґрунтя для анексії тимчасово окупованих територій на Півдні України», – вважають аналітики Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що російського лідера Володимира Путіна дуже лякає надана Україні західна зброя. Самопроголошений президент Білорусі, заявив, що Україні варто сідати за стіл переговорів та і саме в нинішніх умовах вийти з цих переговорів на «більш прийнятних умовах».

Нещодавно глава МЗС РФ Лавров заявив що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі «Л/ДНР». Цілями РФ тепер стали Херсонська область та Запорізька область також.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після слів російського візаві Сергія Лаврова про зміну «географічних завдань» війни в Україні закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї. За словами Кулеби, заява голови російського МЗС свідчить про те, що країна-агресорка відкидає дипломатію.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький пояснив заяви Кремля про «зміну географії» війни тим, що Кремль намагається вирішити долю окупованих територій України. Йдеться, зокрема, про Херсонську область і частину Запорізької.