Лукашенко озвучив найбільший страх Путіна (відео)

Білоруський диктатор дав зрозуміти, що Володимира Путіна дуже лякає надана Україні західна зброя

Самопроголошений президент Білорусі, яка є сателітом Росії, заявив, що Україні варто сідати за стіл переговорів та і саме в нинішніх умовах вийти з цих переговорів на «більш прийнятних умовах». Ця заява прозвучала на тлі успішного застосування Україною на лінії фронту далекобійної зброї, наданої західними партнерами.

Як заявив Лукашенко у розмові з журналістом AFP, як закінчиться війна, залежить зараз від України.

«Зараз особливість моменту у тому, що цю війну можна закінчити. На більш прийнятних умовах для України», – сказав він.

За словами білоруського диктатора, щоб закінчити війну Україна повинна сісти за стіл переговорів і погодитися, «що вони не будуть ніколи погрожувати Росії і мати на своїй території ту зброю, яка буде загрожувати РФ».

«Це головне. А денацифікація та інше – це все філософія. Безпека Росії. Ніколи Росія не відступиться від цього. Дайте гарантії. Допоможіть Києву. Київ дасть ці гарантії. Натовці і американці мають погодитися, що з території України ніколи не буде загрози російській території. Не треба Україні РСЗВ, протиповітряна оборона, яка б’є на 200-300 чи 500 км. Тоді Росія дасть гарантії безпеки України», – сказав він.

Водночас, на думку Лукашенка, повернення Росією окупованих територій України «уже не обговорюється». Обґрунтовуючи окупацію, Лукашенко відзначився істеричним потоком свідомості, який містив у собі суміш усіх наративів російської пропаганди щодо України.

«Там живуть «русскіє люді», яких гнобили українці. А навіщо? Я ж поляків зараз не карають за ту політику. Яку зараз веде Польща. Ми їх поважаємо і любимо. Навіщо було російську мову забороняти? Навіщо було всередині України проводити ту політику, яку вели Порошенко і Зеленський. Вони весь час штовхали Україну до війни…

Були внутрішні причини для того, аби Росія поставила Україну на місце. Навіщо ви ображали владу у Росії? Навіщо ви ображали президента Путіна? Макрона вони так не критикували. Коли Байден упав на трапі, у нас у Білорусі ніхто над цим не сміявся … А ви що творите проти Путіна? Навіщо ви його демонізуєте, навіщо ображаєте. Може це і не причина для операції, але фон нехороший», – сказав він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Лавров заявив що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі «Л/ДНР». Цілями РФ тепер стали Херсонська область та Запорізька область також.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після слів російського візаві Сергія Лаврова про зміну «географічних завдань» війни в Україні закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї. За словами Кулеби, заява голови російського МЗС свідчить про те, що країна-агресорка відкидає дипломатію.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький пояснив заяви Кремля про «зміну географії» війни тим, що Кремль намагається вирішити долю окупованих територій України. Йдеться, зокрема, про Херсонську область і частину Запорізької.



