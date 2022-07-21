Розвідка пояснила заяви Кремля про «зміну географії» війни

Скібіцькій: «Зараз створюється підґрунтя для того, щоб вирішувати долю тимчасово окупованих територій»

Кремль намагається вирішити долю окупованих територій України. Йдеться, зокрема, про Херсонську область і частину Запорізької. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького під час брифінгу.

«Що означає заява Лаврова? Вона означає одне – зараз створюється підґрунтя для того, щоб вирішувати долю, або статус тимчасово окупованих територій нашої держави на півдні. Це насамперед Херсонська область і частина Запорізької області», – сказав Скібіцький.

За його словами, ці слова Лаврова стосуються двох таких аспектів. «Перше, однозначно, вони заявили, що завдання по Луганській області вже вирішено і наступним кроком вихід на кордони Донецької області, щоб закінчити епопею з повною окупацією Луганської та Донецької областей. Друге – створення підґрунтя для проведення або «референдуму» або приєднання окупованих територій півдня до РФ», – пояснює Скібіцький.

Він, також додав, що в Кремлі вже активно обговорюють це питання. «Який це процес буде? Побачимо. Зараз в Москві йдуть дискусії в політикумі як зробити більш прозорим для міжнародної спільноти цей процес. Одним з елементів є активна видача російських паспортів», – підсумував представник ГУР.

Нагадаємо, вчора глава МЗС РФ Лавров заявив що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі «Л/ДНР». Цілями РФ тепер стали Херсонська область та Запорізька область також.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко відреагував на заяву Лаврова про «зміну географії війни».