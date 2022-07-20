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  4. Кулеба різко відреагував на заяву Лаврова про «зміну географії війни»
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    Політика

    Кулеба різко відреагував на заяву Лаврова про «зміну географії війни»

    Кулеба про заяви Лаврова: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі - Кулеба різко відреагував на заяву Лаврова про «зміну географії війни»
    Кулеба про заяви Лаврова: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі
    фото з відкритих джерел

    «Росіяни хочуть крові, а не переговорів»

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після слів російського візаві Сергія Лаврова про зміну «географічних завдань» війни в Україні закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї. Про це очільник української дипломатії написав у своєму Twitter.

    За словами Кулеби, заява голови російського МЗС свідчить про те, що країна-агресорка відкидає дипломатію.

    «Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні», – написав український міністр.

    Нагадаємо, раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що «географічні завдання» війни змінилися через постачання західних озброєнь в Україну та пригрозив захопленням нових територій у разі постачання Україні далекобійної зброї.

    Раніше американський інститут вивчення війни заявив, що Росія, не маючи нових територіальних здобутків, затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення своїх сил.

    Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна між Росією та Україною вийшла у критичну фазу, тому допомога від партнерів є життєво важливою зараз для України.

    Читайте також: Рамштайн-4. Міністр оборони США повідомив хороші новини для України (повний текст виступу)


    Теги: росія окупанти санкції війна Сергій Лавров Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Кулеба різко відреагував на заяву Лаврова про «зміну географії війни»