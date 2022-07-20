Кулеба різко відреагував на заяву Лаврова про «зміну географії війни»

Кулеба про заяви Лаврова: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі

«Росіяни хочуть крові, а не переговорів»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після слів російського візаві Сергія Лаврова про зміну «географічних завдань» війни в Україні закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї. Про це очільник української дипломатії написав у своєму Twitter.

За словами Кулеби, заява голови російського МЗС свідчить про те, що країна-агресорка відкидає дипломатію.

«Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні», – написав український міністр.

Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 20, 2022

Нагадаємо, раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що «географічні завдання» війни змінилися через постачання західних озброєнь в Україну та пригрозив захопленням нових територій у разі постачання Україні далекобійної зброї.

Раніше американський інститут вивчення війни заявив, що Росія, не маючи нових територіальних здобутків, затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення своїх сил.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна між Росією та Україною вийшла у критичну фазу, тому допомога від партнерів є життєво важливою зараз для України.



