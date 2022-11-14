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Росія має вивести війська з території України – МЗС Франції

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія має вивести війська з території України – МЗС Франції
Україна зробила крок до відновлення сувернітету
фото: AFP

Очільниця МЗС Франції назвала деокупацію Херсона «військовою перемогою» України

На тлі численних стратегічних поразок Росія має вивести свої війська із України. Про це наголосила очільниця МЗС Франції Катрін Колонна, передає Le Parisien.

«Вона (Росія – Ред.) допустила низку стратегічних помилок. Зараз є найкращий баланс сил, і було б добре, щоб Росія визнала свою неправоту і вивела своїх військових з території України», – сказала Колонна.

Також дипломатка прокоментувала звільнення Херсона від російської окупації. Вона назвала деокупацію міста «військовою перемогою» України. 

«Це, безумовно, військова перемога, але також символічна і навіть психологічна, та насамперед це крок до відновлення суверенітету України», – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав офіційне підняття державного прапора в Херсоні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

Триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України.  Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

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Теги: окупація Україна росія Франція війна

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