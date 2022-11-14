Росія готова прийняти заяву G20 щодо засудження війни в Україні – ЗМІ

Москва більше не може розраховувати в групі G20 навіть на підтримку свого партнера Китаю

Росія, вочевидь, готова погодитися з тим, що до підсумкової декларації саміту G20 буде включено пасаж із засудженням війни проти України. Про це стало відомо німецькому агентству DPA.

За словами західного дипломата, російський напад у декларації чітко описаний як війна, а не як спеціальна військова операція, як заявляє глава Кремля Володимир Путін.

«Схвалення Росією проєкту тексту розглядається як можлива ознака того, що Москва більше не може розраховувати в групі G20 навіть на підтримку свого партнера Китаю, коли мова йде про Україну» – йдеться у повідомленні.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше заявляв, що Росія піде на поступки. Представник Путіна на саміті заявив, що підсумкова декларація буде прийнята.

Раніше Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про репарації Україні за війну Росії.

Також стало відомо, що в Анкарі проходять переговори між російською та американською делегаціями. Для цього до турецької столиці прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Раніше ця зустріч публічно не анонсувалася.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

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