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Росія атакує «шахедами» Україну: де існує ризик ударів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує «шахедами» Україну: де існує ризик ударів
Україна під атакою БпЛА
фото з відкритих джерел

У Запорізькій області повідомляли про вибухи

В ніч на 28 квітня окупанти здійснили запуск ударних дронів «шахед» у напрямку України. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перша група ударних БпЛА була виявлена на кордоні Харківської та Сумської областей близько півночі.

О 00:18 з'явилися нові групи «шахедів», які рухалися через Богодухів у Харківській області.

О 01:27 військові повідомили про понад десять груп ударних дронів у Харківській області. Їхній курс був на Чугуїв, Ізюм, Нову Водолагу та Зміїв. Також були відомості про кілька безпілотників, що рухалися через Харківську область у напрямку Полтавської області.

О 01:34 повідомили про рух групи ударних БпЛА в Дніпропетровську область, з курсом на Павлоград.

Нові групи «шахедів» також були зафіксовані на півночі Сумської області, рухаючись у напрямку Чернігівської області.

О 02:17 військові повідомили про кілька груп дронів, які пролетіли через Ізюм на Запорізьку область. Деякі БпЛА перелітають з Харківської області в Донецьку.

Варто зазначити, що вибухи чули в Запорізькій області. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що Росія атакує регіон безпілотниками та попросив залишатися у безпеці.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

Теги: війна безпілотник

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