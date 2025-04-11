Окупанти опинилися у катастрофічній ситуації на островах дельти Дніпра – Атеш

У «АТЕШ» зазначають, що морально-психологічний стан загарбників є критичним

Російське командування вже кілька місяців навмисно не проводить ротацію військовослужбовців

Ситуація з російськими військовими на островах Нестрига та Бугаз у дельті Дніпра залишається критичною –поранених вивозять на гумових човнах, а постачання здійснюється дронами в обмеженому обсязі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал партизанського руху «АТЕШ».

За інформацією підпільників, отриманою від агентів у складі 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ, становище на островах є «катастрофічним». Зокрема, командування вже кілька місяців навмисно не проводить ротацію військовослужбовців, а деяких утримують на позиціях ще з січня 2025 року.

Забезпечення російських сил перебуває на межі зриву: дрони доставляють припаси, але цього недостатньо, а евакуація поранених відбувається виключно на гумових човнах.

Крім нестачі медичних засобів, ситуацію ускладнюють антисанітарія та вологість. Унаслідок цього серед військових фіксуються масові випадки грибкових захворювань, гнійних інфекцій, запалень шкіри й навіть обморожень. Як зазначають у «АТЕШ», морально-психологічний стан загарбників є критичним.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку російські окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони України одночасно з трьох напрямків, але українські захисники продовжують тримати оборону. Російські війська переслідують три окремі тактичні завдання в цьому районі, проте їхнє просування стримують українські безпілотники та локальні контратаки.

За словами речника ОТУ «Хортиця» Віктора Трегубова, росіяни прагнуть перерізати трасу Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти місто із заходу та просунутися у напрямку Новопавлівки.

До слова, у місті Покровськ Донецької області у дворах житлових будинків почали з’являтися могили цивільних. Це може свідчити про погіршення безпекової ситуації.