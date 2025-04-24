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Нічна атака на столицю: дев’ятеро загиблих, понад 60 поранених (моторошні кадри)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Нічна атака на столицю: дев’ятеро загиблих, понад 60 поранених (моторошні кадри)
Наслідки нічної атаки на Київ
фото з соцмереж

Рятувальники шукають людей під завалами у столиці

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули дев'ятеро людей.

Як інформує «Главком» з посиланням на ДСНС, атака була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони.

За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

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На весь екран

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу.

Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

Теги: дрон ракета Київ ракетна атака окупанти

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