Пошкоджені будинки та автомобілі: фото наслідків атаки на Київщину

Поліція повідомила про наслідки нічної атаки РФ на Київщину

На Київщині внаслідок нічної російської атаки пошкодження зазнали будинки місцевих жителів та автівки. Про це повідомив очільник поліції області Анатолій Щадило, передає «Главком».

«Станом на 09:25 у Бориспільському районі пошкоджено девʼять приватних будинків, господарські споруди, чотири автомобілі та два гаражних приміщення. Крім того, один із будинків частково зруйнований», – йдеться в повідомленні.

Також у Бучанському районі пошкоджень зазнали складські приміщення.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

На місці події продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи поліції Київщини та працівники ДСНС.

«У разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно прямувати до найближчих укриттів!», – наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, що в Києві через нічну атаку виникла пожежа, внаслідок цього столицю затягнуло димом. Зокрема, ворог вдарив по складах, де зберігалися продукти харчування та медикаменти.

Також вночі постраждав Харків та Дніпропетровщина.

Загалом у ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.