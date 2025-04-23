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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Золота капітуляція від генія перемовин

glavcom.ua
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Трампу дуже хочеться мати справу з Путіним
фото: Reuters

Трамп провалює абсолютно все, за що він взявся

Трамп провалює мирний процес щодо агресії Росії проти України, виставляючи неможливі умови визнання Криму російським і готується «вмити руки»?

Трамп пропонує Україні визнати капітуляцію, але це буде найкраща капітуляція з усіх можливих, блискуча і яскрава капітуляція, адже вона забезпечена особисто Трампом, який прийшов і витягнув Путіна з багна, посадив його за стіл і визнав переможцем у війні, яка мала б тривати три дні, а триває вже три роки без жодних стратегічних успіхів для Росії.

Золота капітуляція від генія перемовин. І Трамп розраховує на вдячність і готовність України йти йому на зустріч, при тому, що він сам особисто зруйнував як довіру, так і важелі впливу, відмовляючи Україні у подальшій підтримці.

Звучить божевільно. І навіть тупо.

Не дивно. Адже Трамп наразі провалює абсолютно все, за що він взявся. Абсолютно.

Він вже здав назад і моргнув у протистоянні з Китаєм.

Він вже здав назад і заявив, що не хоче звільняти голову Федеральної резервної системи.

Він вже провалив боротьбу з дефіцитом бюджету США, який зростає, а Маск при цьому скулить і каже, що скоро втече рятувати «Теслу».

Він вже провалив боротьбу з нелегальною міграцією, хоч і відправляє американських громадян у концтабір.

Він вже визнає, що не може нічого зробити з Іраном і готовий повернутись до угоди, яку сам колись зруйнував.

І зрозуміло, що він жодним чином не зможе владнати проблему торгівельного дефіциту США, хоча це і не є проблемою, хіба що у голові самого Трампа.

Таким чином другий термін Трампа хоч і виглядає більш крінжово ніж перший, проте поки що він такий самий бездарний.

При цьому всьому він зруйнував довіру в економіці і США впевнено прямують до рецесії. На порожньому місці, адже три місяці тому економіка була у чудовому стані, а довіра до долара США безмежна. США втратило довіру, втратило союзників і нічого не отримало навзаєм.

Ось воно мистецтво вести перемовини. Найвищий пілотаж.

Так що було б дивно, якби у нього вийшло у кейсі війни. Хоч йому дуже хочеться робити тьомні дєлішки з Путіним, заробляти мільярди доларів на Росії і побудувати у центрі Москви Трамп Тауер, найбільший і найзолотіший з усіх Трамп тауерів по світу.

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Джерело
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Теги: росія США війна Дональд Трамп Україна переговори

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