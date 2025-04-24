Атака РФ на Київ: поліція показала відео порятунку людей з-під завалів

Уночі російські окупанти вдалися до чергової комбінованої атаки по Києву

Олексій Білошицький: Цієї ночі пекло на землі було в Києві

У ніч на 24 квітня РФ здійснила ракетну та дронову атаку на Київ. Патрульна поліція разом зі спецслужбами розбирала завали та допомагала постраждалим вибратися з зруйнованих будівель. Відповідне відео показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує «Главком».

«Цієї ночі пекло на землі було в Києві, Харкові, Павлограді та інших містах: вогонь, крики людей, дзвінки мобільних телефонів з-під завалів будинків, кров, смерть, сирени швидких, рятувальників, поліцейських... Росія вкотре безжально націлила свою смертоносну зброю проти цивільного населення – свідомо, знову проти звичайних громадян», – йдеться у підписі до відео.

За словами Білошицького, протягом ночі РФ руйнувала житлові квартали, адмінбудівлі, об’єкти критичної інфраструктури. Патрульні надавали допомогу постраждалим та забезпечували безперешкодний проїзд спеціальної техніки до місць обстрілів.

«У Києві, у Святошинському районі, який постраждав з-поміж інших, ми спільно з усіма спецслужбами розбирали завали, надавали домедичну допомогу травмованим, виводили постраждалих із зруйнованих домівок та забезпечували проїзд спецтранспорту», – зазначив Білошицький.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.