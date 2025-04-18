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«Ждуни» не сплять. Військовий експерт пояснив, як зменшити ризики прильотів «Іскандерів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Ждуни» не сплять. Військовий експерт пояснив, як зменшити ризики прильотів «Іскандерів»
Фахівець зі зв'язку, РЕБ та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що ризики ударів балістикою по місту можна мінімізувати
фото: facebook.com/Serhii.Flash

«На початку війни в російській армії на отримання дозволу на постріл «Іскандера» потрібно було три-п’ять годин, зараз – 10-15 хвилин»

Атака «Іскандером» центру мирного міста – це теракт. Навіть якщо там зібралися всі військові НАТО – це не є достатнім приводом, щоб стріляти по мирному місту касетним боєприпасом. Про це в інтерв’ю «Главкому» «Нова мішень Путіна. Що буде далі з Сумами» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

«У всіх прифронтових містах є військові, вони нікуди звідти не подінуться. Ми їх не згорнемо, не виведемо, не переведемо, бо вони постійно щось роблять. Десь зустрілися двоє людей, десь нагородили трьох, десь у кафе зайшло п'ять чоловік… І будь-який з цих фактів може «витекти» до противника, а той знайде привід для виправдання ударів «Іскандерами», – каже він.

Бескрестнов нагадав, що в Україні є зрадники, які повідомляють кураторам, що і де відбувається. Наприклад, чоловік побачив, що у якомусь кафе зібралося п'ять чи 10 англомовних людей. Насправді це можуть бути журналісти, які приїхали знімати якийсь сюжет. Інформатор телефонує своєму куратору в Росії і каже, що тут зібралися натівські інструктори. За його словами, навіть таке невинне зібрання англомовних людей може потягнути за собою якісь негативні наслідки. 

«Тому не потрібно допускати скупчення людей ​​у формі, проведення якихось глобальних великих заходів. Просто намагатися йти від цієї практики. Якщо це якась військова частина, треба уникати скупчення машин та військової техніки. Потрібно уникати появи великої кількості людей у цивільному на тих об'єктах, де такої активності ніколи не було. Якщо це занедбаний завод і всі місцеві пенсіонери в окрузі знають, що він не працює 40 років, а там раптом з'явилося 500 людей, це викличе питання у інформаторів та ворога, які дуже за цим слідкують. Звісно, ми не можемо передбачити, яка інформація «витече», але ми можемо хоча б не провокувати застосування балістичної зброї в тих місцях, де непотрібно», – пояснює фахівець.

Більше того, на початку війни в російській армії на отримання дозволу на постріл «Іскандера» потрібно було три-п’ять годин, тому що він вважався зброєю, яка вимагала узгодження на рівні командувача армії. Потім вони оптимізували ці процеси, повноваження спустили вниз і зараз «Іскандер» може прилетіти десь за 10-15 хв після прийняття рішення.

«Я лише закликаю до наступних дій: в усіх прифронтових містах намагатися мінімізувати дії та активності, які можуть спровокувати супротивника на такі удари. Все-таки «Іскандер» – дорога зброя, яку Російська Федерація береже. І не тому, що любить наше населення та переживає за дітей, а тому що цей ресурс – обмежений.
Якщо вони хочуть просто «кошмарити» населення, то можуть використовувати для цього дешевші неточні засоби – такі як ЗРК С-300, РСЗВ «Торнадо» тощо. «Іскандери» бережуть для точних ударів, приводом для яких є, наприклад, зафіксована інформація з розвідувальних БПЛА, що ведуть зйомку з повітря. Так били по полігонах, де проводилися навчання, так б’ють по наших хлопцях, які працюють з безпілотниками…», – підсумував Бескрестнов.

Нагадаємо, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум «Іскандерами» з касетними боєприпасами. Спочатку у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

Унаслідок обстрілу Сум загинули 35 людей та зазнали поранень десятки мирних жителів, серед них – діти.  

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Теги: Суми ракета війна окупанти ракетна атака

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