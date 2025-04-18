«Ждуни» не сплять. Військовий експерт пояснив, як зменшити ризики прильотів «Іскандерів»

«На початку війни в російській армії на отримання дозволу на постріл «Іскандера» потрібно було три-п’ять годин, зараз – 10-15 хвилин»

Атака «Іскандером» центру мирного міста – це теракт. Навіть якщо там зібралися всі військові НАТО – це не є достатнім приводом, щоб стріляти по мирному місту касетним боєприпасом. Про це в інтерв’ю «Главкому» «Нова мішень Путіна. Що буде далі з Сумами» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

«У всіх прифронтових містах є військові, вони нікуди звідти не подінуться. Ми їх не згорнемо, не виведемо, не переведемо, бо вони постійно щось роблять. Десь зустрілися двоє людей, десь нагородили трьох, десь у кафе зайшло п'ять чоловік… І будь-який з цих фактів може «витекти» до противника, а той знайде привід для виправдання ударів «Іскандерами», – каже він.

Бескрестнов нагадав, що в Україні є зрадники, які повідомляють кураторам, що і де відбувається. Наприклад, чоловік побачив, що у якомусь кафе зібралося п'ять чи 10 англомовних людей. Насправді це можуть бути журналісти, які приїхали знімати якийсь сюжет. Інформатор телефонує своєму куратору в Росії і каже, що тут зібралися натівські інструктори. За його словами, навіть таке невинне зібрання англомовних людей може потягнути за собою якісь негативні наслідки.

«Тому не потрібно допускати скупчення людей ​​у формі, проведення якихось глобальних великих заходів. Просто намагатися йти від цієї практики. Якщо це якась військова частина, треба уникати скупчення машин та військової техніки. Потрібно уникати появи великої кількості людей у цивільному на тих об'єктах, де такої активності ніколи не було. Якщо це занедбаний завод і всі місцеві пенсіонери в окрузі знають, що він не працює 40 років, а там раптом з'явилося 500 людей, це викличе питання у інформаторів та ворога, які дуже за цим слідкують. Звісно, ми не можемо передбачити, яка інформація «витече», але ми можемо хоча б не провокувати застосування балістичної зброї в тих місцях, де непотрібно», – пояснює фахівець.

Більше того, на початку війни в російській армії на отримання дозволу на постріл «Іскандера» потрібно було три-п’ять годин, тому що він вважався зброєю, яка вимагала узгодження на рівні командувача армії. Потім вони оптимізували ці процеси, повноваження спустили вниз і зараз «Іскандер» може прилетіти десь за 10-15 хв після прийняття рішення.

«Я лише закликаю до наступних дій: в усіх прифронтових містах намагатися мінімізувати дії та активності, які можуть спровокувати супротивника на такі удари. Все-таки «Іскандер» – дорога зброя, яку Російська Федерація береже. І не тому, що любить наше населення та переживає за дітей, а тому що цей ресурс – обмежений.

Якщо вони хочуть просто «кошмарити» населення, то можуть використовувати для цього дешевші неточні засоби – такі як ЗРК С-300, РСЗВ «Торнадо» тощо. «Іскандери» бережуть для точних ударів, приводом для яких є, наприклад, зафіксована інформація з розвідувальних БПЛА, що ведуть зйомку з повітря. Так били по полігонах, де проводилися навчання, так б’ють по наших хлопцях, які працюють з безпілотниками…», – підсумував Бескрестнов.

Нагадаємо, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум «Іскандерами» з касетними боєприпасами. Спочатку у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

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