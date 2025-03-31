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Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 147 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав одного ракетного та 64 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 120 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження близько 750 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми даними, було знешкоджено 281 окупанта, 134 з них – безповоротно. Також знищено танк, сім автомобілів, три мотоцикли, міномет, п’ять антен зв’язку, БпЛА «Молнія» та окопну станцію радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку

Наші війська відбивали три атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, дотепер триває одна з них.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник провів шість штурмів позицій наших оборонців у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

За минулу добу російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, в напрямках Нового та Новомихайлівки. До цього часу незавершеними залишаються чотири боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив п’ять штурмів позицій наших підрозділів поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Дві атаки вже зупинено нашими захисниками.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

За доубу зафіксовано два бойових зіткнення, ворог атакував поблизу Ступочок та в бік Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Кримського, Торецька та в бік Диліївки. На даний час триває один бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 61 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у напрямку Малинівки, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки. Дотепер триває шість боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 11 разів атакував поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого. Наші оборонці вже успішно зупинили п’ять атак противника, точиатбся бої у шести локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 20 атак російських загарбників, одне боєзіткнення триває. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 27 керованих бомб, а також здійснив 317 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року фото 9

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Теги: Генштаб війна

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Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2025 року
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