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Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі
Постраждалих внаслідок рашистської атаки немає
Олександр Старух/Telegram

Окупанти застосували для удару по Запорізькій області ракети С300

Сьогодні вночі російські загарбники завдали ракетного удару по одному із селищ Запорізького району. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

Відомо, що ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури. 

«Окупант застосував ракети С300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками», – йдеться в повідомленні.

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, окупанти вночі зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

До слова, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

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Теги: ракета окупанти росія Запоріжжя війна

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