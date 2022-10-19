Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі

Окупанти застосували для удару по Запорізькій області ракети С300

Сьогодні вночі російські загарбники завдали ракетного удару по одному із селищ Запорізького району. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

Відомо, що ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури.

«Окупант застосував ракети С300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками», – йдеться в повідомленні.

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, окупанти вночі зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

До слова, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.