Ракетний удар по Житомиру: місто залишилось без світла та води
Лікарні у Житомирі працюють на резервному живленні
Ранок у Житомирі розпочався із прильотів. Повітряна тривога триває. Жителів міста закликають перебувати в укриттях. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.
«Зараз у місті немає світла та води. Лікарні – на резервному живленні. Працюємо», – йдеться в повідомленні.
Інформацію про постраждалих та пошкодження обіцяють надати згодом.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Житомиру. Відомо про два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення.
Нагадаємо, що рашисти атакували Кривий Ріг. Крім того, окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Рашистськими ракетами також атаковано Київ.
Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Коментарі — 0