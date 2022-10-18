Ракетний удар по Житомиру: місто залишилось без світла та води

Після вибухів у Житомирі піднімається дим

Лікарні у Житомирі працюють на резервному живленні

Ранок у Житомирі розпочався із прильотів. Повітряна тривога триває. Жителів міста закликають перебувати в укриттях. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

«Зараз у місті немає світла та води. Лікарні – на резервному живленні. Працюємо», – йдеться в повідомленні.

Інформацію про постраждалих та пошкодження обіцяють надати згодом.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Житомиру. Відомо про два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення.

Нагадаємо, що рашисти атакували Кривий Ріг. Крім того, окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Рашистськими ракетами також атаковано Київ.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.