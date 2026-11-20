У п'ятницю, 20 листопада, російські війська атакували Коростенський район Житомирської області. Під ударами опинилися об'єкти транспортної та промислової інфраструктури. Унаслідок обстрілу одна людина дістала поранення, також пошкоджено будівлю підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Ворог знову атакував Коростенський район Житомирщини. Під ударами опинилися об’єкти транспортної та промислової інфраструктури. Пошкоджено будівлю одного з підприємств», – повідомив посадовець.

За словами Бунечка, внаслідок російських ударів постраждала одна людина. Її госпіталізували з множинними уламковими пораненнями.

На місцях атаки виникли пожежі. Рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки загоряння, хоча їхню роботу ускладнювала постійна загроза повторних ударів.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Зокрема, на Львівщині, за інформацією начальника ОВА Максима Козицького, загинули двоє людей. Також у Золочівському районі поранення дістав 48-річний чоловік. В області зафіксовано пошкодження житлових будинків, автомобіля та енергетичного об'єкта.

Крім того, внаслідок російської балістичної атаки на Київ 20 листопада загинули троє людей. За попередніми даними, які оприлюднив міський голова Віталій Кличко, кількість постраждалих становить близько 15 осіб