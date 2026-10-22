Кабмін планує оновити правила бронювання до кінця тижня: нардеп розповів про зміни

Дискусія щодо перегляду квот на бронювання для окремих секторів економіки ще триває

Із проєкту постанови виключили пункт про неврахування працівників із відстрочкою під час розрахунку квоти

Кабінет міністрів України планує до кінця тижня ухвалити постанову про оновлення правил бронювання військовозобов’язаних. Із проєкту документа вже виключили пункт, який передбачав неврахування працівників із відстрочкою від мобілізації під час розрахунку квоти бронювання. Водночас питання перегляду квот для окремих секторів економіки залишається відкритим. Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський, пише «Главком».

За словами нардепа, уряд планує ухвалити відповідну постанову до кінця поточного тижня.

«Станом на сьогодні з проєкту постанови виключено пункт про неврахування працівників, які мають відстрочку від мобілізації, при розрахунку квоти бронювання», – написав Кисилевський. Водночас дискусія щодо перегляду квот для окремих секторів економіки ще триває. Остаточні рішення з цього питання поки не ухвалені.

У проєкті постанови залишиться пункт про створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час. Він працюватиме як дорадчий орган при Кабінеті міністрів.

За словами Кисилевського, центр перевірятиме обґрунтованість критеріїв, за якими центральні органи виконавчої влади та місцеві адміністрації визначають можливість бронювання працівників.

Водночас Координаційний центр не ухвалюватиме остаточних рішень. Він зможе лише рекомендувати перегляд критеріїв бронювання або статусу критично важливих підприємств. Остаточні рішення залишатимуться за відповідними центральними органами виконавчої влади та місцевими адміністраціями.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький не виключив запровадження економічного бронювання військовозобов'язаних працівників. Водночас він наголосив, що висока зарплата та відсутність податкових боргів не можуть бути єдиними критеріями для надання підприємствам права на бронювання.