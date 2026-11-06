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Кремль прокоментував анонсовану Трампом «велику угоду» щодо України та Європи

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль прокоментував анонсовану Трампом «велику угоду» щодо України та Європи
Заява Трампа пролунала після його зустрічі зі спецпредставником російського диктатора
фото: росЗМІ, Getty Images

За словами американського лідера, домовленість має допомогти зупинити війну в Україні та стосуватиметься всієї Європи.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі не має подробиць щодо угоди, про яку раніше говорив президент США Дональд Трамп. Про це він розповів, коментуючи питання журналістів, пише «Главком».

«Жодних подробиць немає», – коротко відповів Пєсков на запитання журналістів про те, що саме передбачає анонсована Трампом угода.

Трамп заявив про можливість укладення масштабної домовленості 5 листопада під час спілкування з журналістами в Білому домі. Він наголосив, що угода стосуватиметься не лише України, а й може охопити всю Європу.

«Це буде дуже масштабно. Це стосуватиметься не лише України, я б навіть сказав, що може охопити всю Європу. Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті», – сказав американський президент.

Заява Трампа пролунала після його зустрічі зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Водночас американський лідер не розкрив змісту їхньої розмови та не уточнив, які саме питання можуть увійти до майбутньої домовленості.

Примітно, що Пєсков не розповів деталей переговорів, але й не став прямо заперечувати можливих угод стосовно завершення війни та гарантій безпеки для України, Європи та країни-агресора.

Варто нагадати, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про результати зустрічі з першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні. Сторони обговорили продовження гуманітарних ініціатив, спрямованих на повернення українців, які перебувають у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

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Теги: Дональд Трамп Дмитро Пєсков росія Україна Європа США переговори війна

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