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МАГАТЕ повідомило про загибель співробітника ЗАЕС внаслідок удару дрона

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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МАГАТЕ повідомило про загибель співробітника ЗАЕС внаслідок удару дрона
Гроссі: Усі такі атаки на працівників атомних електростанцій мають негайно припинитися
фото: Reuters

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі засудив обстріли

Унаслідок атаки безпілотника загинув співробітник Запорізької атомної електростанції. Це вже другий випадок загибелі працівника об'єкта за останні кілька днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

«МАГАТЕ отримало інформацію про те, що сьогодні в результаті атаки безпілотника загинув один співробітник Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) – це черговий інцидент, що зачепив персонал станції та ще більше ставить під загрозу ядерну безпеку та охорону в умовах військового конфлікту. Окремо сьогодні безпілотник також вбив співробітника сусідньої Запорізької теплової електростанції. Це сталося через кілька днів після того, як, за повідомленнями, інший співробітник ЗАЕС загинув від удару безпілотника», – йдеться у повідомленні.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі засудив обстріли. «Вони є неприйнятними атаками, які порушують основоположні принципи ядерної безпеки. Усі такі атаки на працівників атомних електростанцій мають негайно припинитися», – сказав він.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про серію дронових атак поблизу Запорізької АЕС, які пошкодили трансформатори, важливі для постачання електроенергії.

До слова, нове розслідування Greenpeace Україна, проведене спільно з лондонською компанією McKenzie Intelligence Services (MIS), викрило російську дезінформаційну кампанію, в межах якої стверджується, що українські артилерійські удари та атаки безпілотників завдали серйозних пошкоджень критично важливій інфраструктурі, яка забезпечує електропостачання ЗАЕС.

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Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС війна

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