Росія запустила балістику на Київ, Полтавщину та Черкащину

Столицю вдруге за ніч атакують балістикою

У ніч на 7 листопада російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами: повітряну тривогу оголосили о 01:02. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

01:41 Оновлено

У Солом'янському районі уламки влучили у п'ятиповерховий житловий будинок. Про це пише мер Києва Віталій Кличко.

За іншою адресою вибухова хвиля пошкодила скління вікон у п'ятиповерховому житловому будинку. Екстрені служби прямують на місця.

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01:32 Оновлено

У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Про це за попередньою інформацією повідомляє Київська міська військова адміністрація.

01:11 Оновлено

У передмісті Києва лунають вибухи. Про це пише мер Києва Віталій Кличко. За словами Кличка, ворог б'є балістикою по об'єктах інфраструктури. Мер закликав киян перебувати в укриттях.

01:08 Оновлено

У Києві та області лунають вибухи. Столицю вдруге за ніч атакують балістикою. Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про рух цілей у напрямку Полтави та Черкаської області.

Хронологія

Спершу Повітряні сили повідомили про щонайменше три балістичні ракети в напрямку Києва. Далі їхня кількість зросла.

Невдовзі військові попередили про балістику на Полтаву. Згодом повідомили про ракети, які рухаються через Полтавщину на Черкащину.

Про наслідки атаки наразі не повідомляли. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги.

Інформація оновлюється.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1718-й день повномасштабної війни Росії проти України.