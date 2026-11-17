Вночі 17 листопада російські терористи вдарили ракетами по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

«Ворог завдав кілька ракетних ударів по Холодногірському району. Наслідки уточнюємо», – написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, попередньо, внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські окупаційні війська атакували регіони України. Зокрема, під ударом опинився Харків.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, російський безпілотний літальний апарат типу «Молнія» влучив у будівлю дитячого навчального закладу у Шевченківському районі міста.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили російський реактивний безпілотник над Чернівецьким районом. Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

Унаслідок падіння уламків збитої повітряної цілі пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Також у ніч на 16 листопада російська армія атакувала Вінницьку область. За інформацією начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, внаслідок атаки зафіксовано влучання в об'єкт критичної промисловості.