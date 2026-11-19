Повітряні сили повідомили про знешкодження 69 російських безпілотників під час нічної атаки 19 листопада

Російські окупаційні війська в ніч проти 19 листопада атакували Україну 98 ударними безпілотниками різних типів та протикорабельними ракетами «Онікс». Сили протиповітряної оборони збили або подавили 69 ворожих дронів, серед яких 48 реактивних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, повітряний напад розпочався о 18:00 18 листопада. Російська армія застосувала безпілотники типу Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Із 98 запущених безпілотників 61 був реактивним.

Пуски здійснювали з районів Орла, Курська, Шаталового та Міллерового на території Росії, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму. Протикорабельні ракети «Онікс» противник запустив із території окупованого Кримського півострова.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знешкодила 69 російських безпілотників різних типів. Серед них було 48 реактивних дронів.

Водночас Повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Інформацію про конкретні об'єкти та наслідки ударів у ранковому зведенні не уточнили.

У військовому командуванні наголосили, що кілька ударних безпілотників на момент оприлюднення повідомлення ще перебували в повітрі. Бойова робота тривала, тому остаточні результати атаки можуть змінитися.

Нагадаємо, 18 листопада «Главком» повідомляв про атаку Росії 141 безпілотником. Тоді сили ППО збили або подавили 126 ворожих цілей, зокрема 59 реактивних дронів. Влучання зафіксували на семи локаціях.

Також 17 листопада російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Противник застосував 306 безпілотників та ракети різних типів. Українські захисники знешкодили 211 повітряних цілей, а влучання зафіксували на 44 локаціях.

Крім того, 16 листопада Сили оборони знешкодили 131 російський безпілотник. Загалом окупанти запустили 158 дронів, серед яких було 77 реактивних. Влучання зафіксували на 19 локаціях.