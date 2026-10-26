Повітряні сили розповіли, скільки США витрачають ракет Patriot лише на один шахед

Україні такої кількості ракет вистачило б на кілька років

За словами Юрія Ігната, на Близькому Сході по одній повітряній цілі могли запускати одразу весь пакет перехоплювачів із пускової установки

Під час війни на Близькому Сході союзники могли використовувати до восьми ракет-перехоплювачів із системи Patriot, щоб збити один іранський безпілотник Shahed. Українські військові натомість навчилися зазвичай витрачати одну ракету на одну ціль. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна, передає «Главком».

За словами Ігната, різниця в підходах пов’язана, зокрема, з досвідом застосування протиповітряної оборони в бойових умовах. Patriot може працювати в автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах. В автоматичному режимі система може запускати кілька ракет по одній цілі.

«Можна використовувати Patriot не як стаціонарний комплекс, як американці тримають його на аеродромах чи базах, а зробити його, умовно кажучи, «блукаючим»: поставити в засідку, збити п’ять бортів і неушкодженим повернутися», – пояснив Ігнат, навівши приклад зміни тактики використання системи українськими військовими.

Він додав, що український досвід застосування Patriot вивчають партнери. Зокрема, йдеться про можливість ефективніше використовувати боєприпаси та змінювати тактику залежно від загрози.

Ігнат наголосив, що дефіцит ракет-перехоплювачів залишається серйозною проблемою для української протиповітряної оборони. За його словами, Україні іноді доводиться просити в партнерів буквально по кілька ракет, щоб прикрити конкретні об’єкти.

«Тому ми й зараз опинилися в тій кризі, в якій є, тому що того, що було витрачено на Близькому Сході, нам вистачило б ще на кілька років бойової роботи системами Patriot», – заявив речник Повітряних сил.

Він також навів приклад однієї з російських атак, під час якої було запущено близько 39 ракет, а українські військові перехопили лише п’ять. Ігнат пояснив, що можливості протиповітряної оборони обмежені наявною кількістю боєприпасів.

Варто нагадати, що адміністрація президента США Дональда Трампа досі не схвалила передачу Україні частини ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Попри відсутність офіційної відмови, необхідні рішення для постачання озброєння залишаються непогодженими.