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Окупанти атакували вокзал у Дніпрі: Повітряні сили змогли запобігти ще трьом ударам

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти атакували вокзал у Дніпрі: Повітряні сили змогли запобігти ще трьом ударам
Російська атака на залізничний вокзал сталася вдень, коли на території транспортного вузла перебували пасажири
фото: ДСНС

Унаслідок влучання російського реактивного безпілотника в перон залізничного вокзалу загинули 13 людей, ще 13 дістали поранення

Російські окупанти вранці 29 жовтня атакували Дніпропетровщину чотирма реактивними ударними безпілотниками. Три з них знищила протиповітряна оборона, однак четвертий дрон влучив у перон залізничного вокзалу Дніпра. Унаслідок удару загинули 13 мирних жителів, ще 13 людей поранені. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, пише «Главком».

За інформацією військових, атака сталася близько 11:00. Росія спрямувала на Дніпропетровську область чотири реактивні ударні БпЛА. Українська протиповітряна оборона знищила три безпілотники, проте один із них досяг залізничного вокзалу обласного центру.

Ворожий дрон влучив безпосередньо в перон. Унаслідок російського удару загинули 13 людей, ще 13 дістали поранення.

У Повітряних силах висловили співчуття рідним і близьким загиблих, а також постраждалим від російської атаки.

Нагадаємо, що вдень 29 жовтня російський безпілотник поцілив по електропотягу Дніпро – Запоріжжя на залізничному вокзалі у Дніпрі. Людей масово везуть до лікарень після атаки. За офіційними даними, наразі відомо про 13 загиблих людей та 13 постраждалих.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ дрон ЗСУ Дніпро

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