Повітряні сили повідомили про знешкодження 211 російських повітряних цілей під час масованої атаки 17 листопада

Російські війська з вечора 16 листопада атакували Україну балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також 306 безпілотниками різних типів. Станом на 12:00 17 листопада Сили оборони збили або подавили 211 повітряних цілей. Влучання зафіксовано на 44 локаціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, росіяни застосували балістичні ракети «Іскандер-М», «Циркон» та С-400 із Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей РФ. Крилаті ракети «Іскандер-К» запускали з Курської, Ростовської та Орловської областей, а керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 – із Бєлгородської області.

Крім того, противник випустив 306 безпілотників типів Shahed, «Гербера», S8000 «Бандероль», «Дань-Т» та дрони-імітатори «Пародія». Серед них було 92 реактивні безпілотники.

Запуски здійснювали з районів Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Міллерового в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, українські захисники збили або подавили три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, три безпілотники типів «Бандероль» та «Дань-Т», а також 205 ворожих дронів інших зазначених типів. Серед знешкоджених безпілотників – 48 реактивних.

Таким чином, загалом підтверджено знешкодження 211 повітряних цілей. Інформацію щодо крилатих ракет та 60 ударних безпілотників військові продовжують уточнювати.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 44 локаціях. У Повітряних силах наголосили, що станом на момент оприлюднення зведення атака ще тривала, та закликали громадян дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наслідки нічної атаки на Київ, Харків та Запоріжжя. У столиці під ударами опинилися Північний і Південний мости, а в Харкові російські війська атакували Холодногірський район.

Також «Главком» писав про ракетні удари по двох мостах Києва. Міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони та влучання в транспортну інфраструктуру столиці.

Крім того, «Главком» повідомляв про складну ситуацію з електропостачанням у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів у цих містах виникли масштабні обмеження електропостачання.