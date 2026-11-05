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Нічна атака РФ: Повітряні сили повідомили про влучання на 18 локаціях

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Нічна атака РФ: Повітряні сили повідомили про влучання на 18 локаціях
Сили протиповітряної оборони знешкодили 105 російських безпілотників під час нічної атаки 5 листопада
фото: ПС

Сили ППО знешкодили 105 ворожих дронів, зокрема 48 реактивних

У ніч проти 5 листопада російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-35 та 128 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 105 ворожих дронів, водночас зафіксовано влучання на 18 локаціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, повітряна атака розпочалася о 18:00 4 листопада. Російські окупанти запустили дві керовані авіаційні ракети Х-35 з акваторії Чорного моря, а також 128 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» та дронів-імітаторів «Пародія». Серед них було 65 реактивних безпілотників.

Запуски здійснювалися з російських Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму, зокрема районів Гвардійського й мису Чауда.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, українська протиповітряна оборона збила або подавила 105 ворожих безпілотників різних типів. Серед знешкоджених цілей – 48 реактивних дронів.

Водночас Повітряні сили повідомили про влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Ще на дев'яти зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

Нагадаємо, 3 листопада Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Тоді сили протиповітряної оборони знешкодили 309 повітряних цілей, а влучання зафіксували на 23 локаціях.

Крім того, увечері 4 листопада російські безпілотники атакували Київ. У Голосіївському районі столиці уламки дрона впали на відкритій території, спричинивши пожежу.

 

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Теги: системи ППО ракетна атака окупанти росія

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