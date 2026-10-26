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Повітряні сили пояснили, чим Росія пожертвувала, щоб реактивні шахеди долітали до Львова

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Повітряні сили пояснили, чим Росія пожертвувала, щоб реактивні шахеди долітали до Львова
Росія може експериментувати з конструкцією реактивних дронів
фото: ГУР

Зменшення бойової частини може дозволити росіянам розмістити більше пального в безпілотниках

Росія може зменшувати бойову частину реактивних дронів типу шахед, щоб збільшити запас пального та дальність їхнього польоту. Таку можливість не виключає речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, російські безпілотники вже долітають до західних областей України, зокрема Львівщини та Волині. Про це Ігнат розповів в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє «Главком».

За словами речника, Росія може експериментувати з конструкцією реактивних «шахедів», намагаючись збільшити дальність їхнього застосування. Один із можливих способів – зменшити вагу бойової частини, щоб звільнити місце для додаткового пального.

Ігнат також не виключив, що росіяни використовують такі безпілотники для розвідки та випробування їхніх можливостей. Зокрема, польоти на захід України можуть допомагати окупантам перевіряти, на яку відстань здатні долітати дрони.

Раніше реактивні шахеди переважно атакували Київ і центральні регіони України. Тепер їх фіксують і значно західніше. За словами Ігната, Росія продовжує вдосконалювати безпілотники та змінювати тактику їхнього застосування.

Варто зазначити, що сили протиповітряної оборони збили два російські безпілотники поблизу Львова. Унаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки та логістичний комплекс. 

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Теги: Юрій Ігнат дрон війна росія Україна

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